Трамп може найближчим часом ввести мита на імпорт технологічних товарів із Китаю - ЗМІ

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Середа, 14 березня 2018, 05:48

Адміністрація президента США розглядає можливість найближчим часом ввести мита на імпорт товарів із Китаю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією агентства, нові обмеження стосуватимуться технологічного та телекомунікаційного секторів, які становлять близько $60 млрд.

США планують обкладати митом споживчу електроніку, у списку може опинитися понад 100 найменувань товарів.

Зазначається, що Вашингтон має намір обмежити імпорт, щоб покарати китайські технологічні корпорації за їхню політику, які змушують американські компанії відмовлятися від своїх технологічних секретів в обмін на право працювати в країні.

Білий дім поки не коментує цю інформацію.

Як відомо, президент США Дональд Трамп запровадив 8 березня штрафні мита на ввезення алюмінію і сталі: 10 і 25 відсотків відповідно. Вони набудуть чинності через 15 днів. Мита не стосуються сусідів США - Канади та Мексики.

Трамп заявив, що вважає торговельні обмеження Євросоюзу на продукцію з США "дуже несправедливими". Він також розкритикував дії Німеччини в торгових і оборонних питаннях.

Президент США додав, що готовий до переговорів, якщо Європа "проявить відповідне прагнення".

Єврокомісар з питань торгівлі заявила, що ЄС повинен бути звільнений від запроваджених США штрафних мит на сталь і алюміній.

Теми: США Трамп Китай
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