Трамп может в ближайшее время ввести пошлины на импорт товаров из Китая - СМИ

Администрация президента США рассматривает возможность в ближайшее время ввести пошлины на импорт технологических товаров из Китая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, новые ограничения будут касаться технологического и телекоммуникационного секторов, которые составляют около $60 млрд.

США планируют облагать пошлиной потребительскую электронику, в списке может оказаться более 100 наименований товаров.

Отмечается, что Вашингтон намерен ограничить импорт, чтобы наказать китайские технологические корпорации за их политику, которая заставляют американские компании отказываться от своих технологических секретов в обмен на право работать в стране.

Белый дом пока не комментирует эту информацию.

Как известно, президент США Дональд Трамп ввел 8 марта штрафные пошлины на ввоз алюминия и стали: 10% и 25% соответственно. Они вступят в силу через 15 дней. Пошлины не касаются соседей США - Канады и Мексики.

Трамп заявил, что считает торговые ограничения Евросоюза на продукцию из США "очень несправедливыми". Он также раскритиковал действия Германии в торговых и оборонных вопросах.

Президент США добавил, что готов к переговорам, если Европа "проявит соответствующее стремление".

Еврокомиссар по вопросам торговли заявила, что ЕС должен быть освобожден от введенных США штрафных пошлин на сталь и алюминий.