АТО: 4 обстріли, бойовики застосували міномети і кулемети
Середа, 14 березня 2018, 05:18
За минулу добу, 13 березня, бойовики 4 рази порушили режим тиші – 1 боєць ЗСУ отримав травму.
Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Луганському напрямку по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети, по позиціях поруч з Артемовим – гранатомети і стрілецьку зброю", – йдеться у звіті.
На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО біля Пісків.
Зі стрілецької зброї обстріляні захисники шахти Бутівка.