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АТО: 4 обстріли, бойовики застосували міномети і кулемети

Середа, 14 березня 2018, 05:18
АТО: 4 обстріли, бойовики застосували міномети і кулемети

За минулу добу, 13 березня, бойовики 4 рази порушили режим тиші – 1 боєць ЗСУ отримав травму.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети, по позиціях поруч з Артемовим – гранатомети і стрілецьку зброю", – йдеться у звіті.

На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил АТО біля Пісків.

Зі стрілецької зброї обстріляні захисники шахти Бутівка.

Теми: АТО
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