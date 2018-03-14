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АТО: 4 обстрела, боевики применили минометы и пулеметы

Среда, 14 марта 2018, 05:18
АТО: 4 обстрела, боевики применили минометы и пулеметы

За прошедшие сутки, 13 марта, боевики 4 раза нарушили режим тишины  1 боец ​​ВСУ получил травму.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении по укреплениям возле населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, по позициям рядом с Артемовым  гранатометы и стрелковое оружие",  говорится в отчете.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО возле Песков.

Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.

Темы: АТО
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