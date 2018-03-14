АТО: 4 обстрела, боевики применили минометы и пулеметы

За прошедшие сутки, 13 марта, боевики 4 раза нарушили режим тишины – 1 боец ​​ВСУ получил травму.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении по укреплениям возле населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, по позициям рядом с Артемовым – гранатометы и стрелковое оружие", – говорится в отчете.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО возле Песков.

Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.