АТО: 4 обстрела, боевики применили минометы и пулеметы

233 просмотра
Среда, 14 марта 2018, 06:18

За прошедшие сутки, 13 марта, боевики 4 раза нарушили режим тишины  1 боец ​​ВСУ получил травму.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении по укреплениям возле населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, по позициям рядом с Артемовым  гранатометы и стрелковое оружие",  говорится в отчете.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО возле Песков.

Из стрелкового оружия обстреляны защитники шахты Бутовка.

Темы: АТО
powered by lun.ua
По теме
Боевики стреляли из минометов и пулеметов: 1 боец травмирован 13 марта 2018, 18:24
Впервые с 5 марта боевики пустили в ход минометы 120-мм – штаб АТО 13 марта 2018, 12:49
Сутки в АТО: боевики совершили 5 обстрелов позиций ВСУ, есть раненые 13 марта 2018, 07:34
Все новости
Главные новости
АТО: 4 обстрела, боевики применили минометы и пулеметы
Турчинов: Разведка в марте 2014 года сообщала о масштабном наступлении РФ
МОЗ отменяет "морально устаревшие" талоны, диспансеризацию и медкарты для школы
Окружение экс-министра Захарченко финансировало пророссийские акции - СБУ
Все новости
Опыт

Как оно – работать археологом во втором поколении

Видео

Diesel снял рекламный ролик в киевской столовой