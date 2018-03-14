Тіллерсон на прощання попередив про російську небезпеку

Звільнений з посади державного секретаря США Рекс Тіллерсон у своїй промові перед журналістами попередив про небезпечну поведінку Росії.

Він зазначив, що за його перебування на посаді провели гарну роботу для покращення відносин США з Китаєм та стримування прогресу північнокорейської ядерної програми, повідомляє УНІАН із посиланням на BBC.

Водночас, Тіллерсон додав, що чимало роботи ще слід буде докласти, аби відповісти на тривожну поведінку російської сторони.

За його словами, Росія має ретельно зважити, наскільки її дії відповідають інтересам російського народу та світу у цілому.

"Продовження політики (Росії) за нинішнім курсом, вірогідно, призведе до поглиблення ізоляції. В такій ситуації ніхто не зацікавлений", – підсумував Тіллерсон.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вирішив призначити директора Центрального розвідувального управління Майка Помпео новим державним секретарем США замість Рекса Тіллерсона.

Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов'язана з розбіжностями у питаннях зовнішньої політики, і зокрема щодо ядерної угоди по Ірану.

Комітет Сенату Сполучених Штатів Америки у закордонних справах у квітні розглядатиме кандидатуру Помпео на посаду держсекретаря США.