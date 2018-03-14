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Тиллерсон на прощание предупредил о российской опасности

Среда, 14 марта 2018, 08:20

Уволенный с должности государственного секретаря США Рекс Тиллерсон в своей речи перед журналистами предупредил об опасном поведении России.

Он отметил, что при его пребывании в должности провели хорошую работу для улучшения отношений США с Китаем и сдерживания прогресса северокорейской ядерной программы, сообщает УНИАН со ссылкой на BBC.

В то же время, Тиллерсон добавил, что много работы еще предстоит сделать, чтобы ответить на тревожное поведение российской стороны.

По его словам, России следует тщательно взвесить, насколько ее действия соответствуют интересам российского народа и мира в целом.

"Продолжение политики (России) по нынешнему курсу, вероятно, приведет к углублению изоляции. В такой ситуации никто не заинтересован", – подытожил Тиллерсон.

Как известно, президент США Дональд Трамп решил назначить директора Центрального разведывательного управления Майка Помпео новым государственным секретарем США вместо Рекса Тиллерсона.

Трамп объяснил, что отставка Тиллерсона связана с разногласиями в вопросах внешней политики, и в частности по ядерной сделке по Ирану.

Комитет Сената Соединенных Штатов Америки по иностранным делам в апреле рассмотрит кандидатуру Помпео на пост госсекретаря США.

Темы: СШАРосcия
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