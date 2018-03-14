Шишкова виграла паралімпійську "бронзу" у лижному спринті

Оксана Шишкова поповнила черговою нагородою скарбничку збірної України на XII зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані.

У лижному спринті на 1,5 кілометра Шишкова завоювала "бронзу" серед спортсменів з порушенням зору, повідомляє "Укрінформ".

Її гідом був Віталій Казаков, зазначає український паралімпійський комітет.

На рахунку харків'янки вже чотири медалі у Пхьончхані - золота, дві срібні та бронзова.

В активі збірної України вже 16 нагород – 5 золотих, 4 срібних та 7 бронзових медалей.

Паралімпіада-2018 пройде до 18 березня.