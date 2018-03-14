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Шишкова выиграла паралимпийскую "бронзу" в лыжном спринте

Среда, 14 марта 2018, 08:37
Шишкова выиграла паралимпийскую бронзу в лыжном спринте

Оксана Шишкова пополнила очередной наградой копилку сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане.

В лыжном спринте на 1,5 километра Шишкова завоевала "бронзу" среди спортсменов с нарушением зрения, сообщает "Укринформ".

Ее гидом был Виталий Казаков, отмечает украинский паралимпийский комитет.



На счету харьковчанки уже четыре медали в Пхенчхане (Южная Корея) – золотая, две серебряные и бронзовая.

В активе сборной Украины уже 16 наград – 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Паралимпиада-2018 проходит до 18 марта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: спортОлимпиада
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