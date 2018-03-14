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Інвестбанкір Порошенка отримав частку російської Burger King – росЗМІ

Середа, 14 березня 2018, 08:57
Інвестбанкір Порошенка отримав частку російської Burger King – росЗМІ

Найбільшим акціонером Burger King в Росії стала кіпрська Xomeric, пов'язана з українською групою ICU банкірів Макара Пасенюка і Костянтина Стеценко.

Про це повідомляє російський РБК, передає "Економічна правда".

Згідно з матеріалами кіпрського реєстру компаній, в кінці лютого 2018 року структура власності головної для мережі Burger King в Росії компанії – Burger King Russia (Cyprus) Ltd – змінилася.

Власником 16,62% російського бізнесу стала зареєстрована на Кіпрі компанія Xomeric Holdings Ltd. За підсумками операції частка Xomeric зросла з 18,4 до 35,02%, і тепер це найбільший акціонер компанії.

Продавцем пакету виступила структура ВТБ. У прес-службі ВТБ підтвердили "частковий продаж частки в компанії". Після угоди з Xomeric структурі ВТБ належить 19,98% Burger King Russia.

Новий найбільший акціонер Burger King в Росії пов'язаний з інвесткомпанією ICU. Засновником Xomeric Holdings Ltd виступає зареєстрована на Британських Віргінських островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd.

Ліцензію на управління фондами в інтересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd має зареєстрована на тих же островах ICU Investment Management Ltd.

Представник групи ICU відмовився коментувати зв'язок між фондом і російськими закусочними Burger King, що входять до її структури.

Група ICU створена у 2006 році, надає послуги з торгівлі цінними паперами, інвестиційно-банківські послуги, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування. До її складу входять ТОВ "Інвестиційний капітал Україна", КУА "Інвестиційний капітал Україна", банк "Авангард" і КУА-АПФ "Трійка Діалог Україна".

Співвласником і головою ради директорів групи була екс-голова НБУ Валерія Гонтарева. Після призначення на посаду Гонтарева продала свою частку в ICU, а партнерами групи залишилися Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.

7 січня телеканал Al Jazeera оприлюднив розслідування, згідно з яким вивести 1,5 мільярда доларів з України екс-президенту Януковичу допомогла компанія ICU.

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і Конфісковані мільярди Януковича. Версія Луценка

Після революції компанія ICU стала відомою не лише в бізнес-середовищі. Її представники опинилися на ключових посадах у владі: Дмитро Вовк очолив НКРЕКП, Володимир Демчишин дістав крісло міністра енергетики, а Валерія Гонтарева стала головою Нацбанку.

Петро Порошенко після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак "у зв'язку з відсутністю покупців" 14 січня 2016 року президент заявив про підписання угоди, за якою передав свою частку в корпорації "Рошен" у незалежний "сліпий" траст.

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та "Офшорний податковий маневр президента України".

Макара Пасенюка характеризують як "фінансиста Порошенка". Депутати з БПП називають його одним із найбільш обізнаних у справах бізнесу президента.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіябізнесПорошенко
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