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Инвестбанкир Порошенко вошел в долю российской Burger King – росСМИ

Среда, 14 марта 2018, 08:57
Инвестбанкир Порошенко вошел в долю российской Burger King – росСМИ

Крупнейшим акционером Burger King в России стала кипрская Xomeric, связанная с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

Об этом сообщает российский РБК, передает "Экономическая правда".

Согласно материалам кипрского реестра компаний, в конце февраля 2018 года структура собственности головной для сети Burger King в России компании  – Burger King Russia (Cyprus) Ltd  – изменилась.

Владельцем 16,62% российского бизнеса стала зарегистрированная на Кипре компания Xomeric Holdings Ltd. По итогам сделки доля Xomeric выросла с 18,4 до 35,02%, и теперь это крупнейший акционер компании.

Продавцом пакета выступила структура ВТБ. В пресс-службе ВТБ подтвердили "частичную продажу доли в компании". После сделки с Xomeric структуре ВТБ принадлежит 19,98% Burger King Russia.

Новый крупнейший акционер Burger King в России связан с инвесткомпанией ICU. Учредителем Xomeric Holdings Ltd выступает зарегистрированная на Британских Виргинских островах CIS Opportunities Fund SPC Ltd.

Лицензию на управление фондами в интересах CIS Opportunities Fund SPC Ltd имеет зарегистрированная на тех же островах ICU Investment Management Ltd.

Представитель группы ICU отказался комментировать связь между входящим в ее структуру фондом и российскими закусочными Burger King.

Группа ICU создана в 2006 году, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.

В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина".

Совладельцем и председателем совета директоров группы была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. После назначения на должность Гонтарева продала свою долю в ICU, а партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

7 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование, согласно которому вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины экс-президенту Януковичу помогла компания ICU.

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После революции компания ICU стала известной не только в бизнес-среде. Ее представители оказались на ключевых должностях во власти: Дмитрий Вовк возглавил НКРЕКП, Владимир Демчишин получил кресло министра энергетики, а Валерия Гонтарева стала главой Нацбанка.

Петр Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако "в связи с отсутствием покупателей" 14 января 2016 года президент заявил о подписании договора, по которому передал свою долю в корпорации "Рошен" в независимый "слепой" траст.

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Макара Пасенюка характеризуют как "финансиста Порошенко". Депутаты с БПП называют его одним из самых сведущих в делах бизнеса президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиябизнесПорошенко
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