СБУ заявляє, що блокувала мережу, яка готувала провокації на замовлення Росії

Служба безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим викрила антиукраїнську мережу, яка готувала провокації і диверсії на замовлення Російської Федерації.

Про це повідомляє сайт СБУ.

Правоохоронці встановили, що координував антиукраїнську мережу Артем Бузіла, який спрямовував вказівки мережі безпосередньо з адміністрації президента Росії.

"Фінансування її здійснювалося оточенням колишнього міністра МВС України Захарченка", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели 28 обшуків у фігурантів справи у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Закарпатській, Миколаївській та Одеській областях, під час яких виявили "докази причетності учасників мережі до вчинення протиправних дій в інтересах спецслужб РФ".

"Виявлено друковані екстремістські агітаційні матеріали, документи із грифом "Для службового користування", які могли бути використані спецслужбами РФ для організації диверсій на одному з режимних об’єктів Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

Фото СБУ

Також зазначається, що вилучено матеріали про підготовку в одній із країн Європи фейкової міжнародної конференції із погодженим текстом для спікера на підтримку окупації АР Крим.

Крім того, знайшли "розцінки на підкуп депутатів місцевих рад за прийняття необхідних російській стороні рішень і звернень до керівництва держави".

фОТО З facebook Юрія Луценка

Правоохоронці встановили учасників "бойової групи" антиукраїнської мережі. Під час обшуків за місцями їх проживання виявили карту однієї із областей України з відмітками мостів й інших стратегічних об’єктів та літературу з військової топографії.

фОТО З facebook Юрія Луценка

"У зловмисників вилучено 700 г тротилу з 5 електрозапалами, 2 гранати Ф-1 та РГД-5, понад 600 набоїв різного калібру", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації) ККУ.