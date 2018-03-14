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СБУ заявляет, что блокировала сеть, которая готовила провокации по заказу России

Среда, 14 марта 2018, 08:59
СБУ заявляет, что блокировала сеть, которая готовила провокации по заказу России

Служба безопасности Украины совместно с Прокуратурой АР Крым разоблачила антиукраинскую сеть, которая готовила провокации и диверсии по заказу Российской Федерации.

Об этом сообщает сайт СБУ.

Правоохранители установили, что координировал антиукраинскую сеть Артем Бузила, который направлял указания сети непосредственно из администрации президента России.

"Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Захарченко", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 28 обысков у фигурантов дела в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях, во время которых обнаружили "доказательства причастности участников сети к совершению противоправных действий в интересах спецслужб РФ".

"Обнаружены печатные экстремистские агитационные материалы, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли быть использованы спецслужбами РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции", - говорится в сообщении.

 
Фото СБУ

Также отмечается, что изъяты материалы о подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера в поддержку оккупации АР Крым. 

 
фОТО С facebook ЮрИя ЛуценкО 

Кроме того, нашли "расценки на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства".

Правоохранители установили участников "боевой группы" антиукраинской сети. Во время обысков по местам их проживания обнаружили карту одной из областей Украины с отметками мостов и других стратегических объектов и литературу по военной топографии.

 
фОТО С facebook ЮрИя ЛуценкО 

"У злоумышленников изъято 700 г тротила с 5 электрозапалами, 2 гранаты Ф-1 и РГД-5, более 600 патронов различного калибра", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации) УКУ.

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Темы: СБУРосcияпровокации
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