На Донбасі знайшли тіло людини у військовій формі

Цивільні виявили тіло чоловіка у військовій формі в Бахмутському районі Донецької області.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО.

"Вчора (13 березня – ред.) між Івано-Дар'ївкою та Спірним цивільні виявили тіло чоловіка у військовій формі одягу. Жодних документів, які б засвідчували особу, не виявлено", - розповідають військові.

За їхніми даними, зараз тіло доставлено до Бахмутського відділення бюро судово–медичних експертиз поліції Донеччини для проведення розтину та гістологічної експертизи.

Поліція та Військова служба правопорядку працюють над ідентифікацією тіла.