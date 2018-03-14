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На Донбассе нашли тело мужчины в военной форме

Среда, 14 марта 2018, 10:01

Гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"Вчера (13 марта - ред.) между Ивано-Дарьевкой и Спорным гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме одежды. Никаких документов, удостоверяющих личность, не обнаружено", - рассказывают военные.

По их данным, сейчас тело доставили в Бахмутское отделение бюро судебно-медицинских экспертиз полиции для проведения вскрытия и гистологической экспертизы.

Полиция и Военная служба правопорядка работают над идентификацией тела.

Украинская правда
Темы: ДонбассАТОчрезвычайное происшествиеВооруженные силы
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