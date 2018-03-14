На Донбассе нашли тело мужчины в военной форме

Гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"Вчера (13 марта - ред.) между Ивано-Дарьевкой и Спорным гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме одежды. Никаких документов, удостоверяющих личность, не обнаружено", - рассказывают военные.

По их данным, сейчас тело доставили в Бахмутское отделение бюро судебно-медицинских экспертиз полиции для проведения вскрытия и гистологической экспертизы.

Полиция и Военная служба правопорядка работают над идентификацией тела.