На Донбассе нашли тело мужчины в военной форме
Среда, 14 марта 2018, 10:01
Гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме в Бахмутском районе Донецкой области.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.
"Вчера (13 марта - ред.) между Ивано-Дарьевкой и Спорным гражданские обнаружили тело мужчины в военной форме одежды. Никаких документов, удостоверяющих личность, не обнаружено", - рассказывают военные.
По их данным, сейчас тело доставили в Бахмутское отделение бюро судебно-медицинских экспертиз полиции для проведения вскрытия и гистологической экспертизы.
Полиция и Военная служба правопорядка работают над идентификацией тела.
Украинская правда