У четвер закриють 3 станції київського метро через футбол

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Середа, 14 березня 2018, 11:22

15 березня увечері буде закритий вхід-вихід на 3 центральні станції київського метро у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Twitter.

"Перед початком гри з 19:00 до 20:00 станцію "Олімпійська" буде закрито на вхід та вихід, "Палац спорту" на вихід, "Площа Льва Толстого" на вхід", - йдеться в повідомленні.
 
У цей час поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки.

Відзначається, що після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій.
 
Такі заходи вживаються з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Як відомо, 15 березня на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ, Україна) та "Лаціо" (Рим, Італія).

Теми: Київ метро транспорт
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