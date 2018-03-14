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У четвер закриють 3 станції київського метро через футбол

Середа, 14 березня 2018, 10:22

15 березня увечері буде закритий вхід-вихід на 3 центральні станції київського метро у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Twitter.

"Перед початком гри з 19:00 до 20:00 станцію "Олімпійська" буде закрито на вхід та вихід, "Палац спорту" на вихід, "Площа Льва Толстого" на вхід", - йдеться в повідомленні.
 
У цей час поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки.

Відзначається, що після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій.
 
Такі заходи вживаються з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Як відомо, 15 березня на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ, Україна) та "Лаціо" (Рим, Італія).

"Українська правда" в Threads

Теми: Київметротранспорт
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