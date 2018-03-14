У четвер закриють 3 станції київського метро через футбол

15 березня увечері буде закритий вхід-вихід на 3 центральні станції київського метро у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Twitter.

"Перед початком гри з 19:00 до 20:00 станцію "Олімпійська" буде закрито на вхід та вихід, "Палац спорту" на вихід, "Площа Льва Толстого" на вхід", - йдеться в повідомленні.



У цей час поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки.

Друзі! Футбол!



Зверніть увагу на зміни в роботі підземки!

Бажаємо, щоб якість гри команд виправдала ці незручності для пасажирів! pic.twitter.com/2x0yjmnRWf — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 14, 2018

Відзначається, що після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій.



Такі заходи вживаються з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Як відомо, 15 березня на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ, Україна) та "Лаціо" (Рим, Італія).