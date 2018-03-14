У четвер закриють 3 станції київського метро через футбол
15 березня увечері буде закритий вхід-вихід на 3 центральні станції київського метро у зв’язку з футбольним матчем на НСК "Олімпійський".
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Twitter.
"Перед початком гри з 19:00 до 20:00 станцію "Олімпійська" буде закрито на вхід та вихід, "Палац спорту" на вихід, "Площа Льва Толстого" на вхід", - йдеться в повідомленні.
У цей час поїзди слідуватимуть повз станцію "Олімпійська" без зупинки.
Друзі! Футбол!— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) March 14, 2018
Зверніть увагу на зміни в роботі підземки!
Бажаємо, щоб якість гри команд виправдала ці незручності для пасажирів! pic.twitter.com/2x0yjmnRWf
Відзначається, що після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій.
Такі заходи вживаються з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Як відомо, 15 березня на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ, Україна) та "Лаціо" (Рим, Італія).