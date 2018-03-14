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В четверг закроют 3 станции киевского метро из-за футбола

Среда, 14 марта 2018, 10:22

15 марта вечером будет закрыт вход-выход на 3 центральные станции киевского метро в связи с футбольным матчем на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Twitter.

"Перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход", - говорится в сообщении.

В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки.

Отмечается, что после окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.

Такие меры принимаются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Как известно, 15 марта на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Лацио" (Рим, Италия).

Темы: Киевметротранспорт
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