З обігу починають виводити деякі монети

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Середа, 14 березня 2018, 11:34

Національний банк України припиняє карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок.

Про це під час презентації нових обігових монет заявив в. о. голови Національного банку України Яків Смолій, передає прес-служба НБУ.

За його словами, у рамках продовження політики оптимізації готівкового обігу з 1 липня 2018 року в Україні також застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум готівкових розрахунків.

Як повідомляється, Національний банк України припиняє карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. Водночас усі ці номінали розмінних монет і надалі залишатимуться в обігу і виконуватимуть функцію платежу. Проте у подальшому готівковий обіг не буде поповнюватися новими монетами зазначених номіналів.

Для спрощення розрахунків встановлюватимуться правила заокруглення загальної суми покупки: сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в сторону зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок, сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в сторону збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

 

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.

Ціни від запровадження заокруглення не зміняться, а отже реалізація цієї ініціативи не призведе до подорожчання товарів та послуг. Запровадження правил заокруглення також не матиме впливу на інфляцію як прямо, так і опосередковано, оскільки йдеться про правила заокруглення всіх товарів у чеку, а не про ціни на окремі товари.

"Якщо екстраполювати ці рішення на сьогоднішню структуру готівки в обігу, з нього зникне майже 60% від загальної кількості монет в обігу – це понад вісім мільярдів монет дрібних номіналів. Водночас, більш ніж один мільярд банкнот буде замінено монетами. Тож середня кількість монет, що припадають на одного українця, скоротиться вдвічі, а банкнот в обігу стане на 40% менше. І цей ефект ми побачимо вже через два-три роки", - зазначив Смолій.

 

Він підкреслив, що ці рішення Національного банку спрямовані на підвищення зручності та спрощення повсякденного використання готівки українцями, а також на стимулювання безготівкових розрахунків у країні.

Нагадаємо, Національний банк презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень.

Економічна правда

Теми: гроші НБУ
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