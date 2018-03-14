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Из обращения начинают выводить часть монет

Среда, 14 марта 2018, 10:34
Из обращения начинают выводить часть монет

Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

Об этом во время презентации новых оборотных монет заявил и. о. главы Национального банка Украины Яков Смолий, передает пресс-служба НБУ.

По его словам, в рамках продолжения политики оптимизации наличного обращения с 1 июля 2018 года в Украине также будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов.

Как сообщается, Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем будут оставаться в обращении и выполнять функцию платежного средства. Однако наличное обращение больше не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов.

Для упрощения расчетов будут устанавливаться правила округления общей суммы покупки: сумма, заканчивающаяся на 1-4 копейки, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек, сумма, заканчивающаяся на 5-9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшего суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

 

Во время безналичных расчетов округление не будет осуществляться.

Цены от внедрения округления не изменятся. Введение правил округления также не окажет влияния на инфляцию как напрямую, так и опосредованно, поскольку речь идет о правилах округления всех товаров в чеке, а не о ценах на отдельные товары.

"Если экстраполировать эти решения на сегодняшнюю структуру наличных денег в обращении, с него исчезнет почти 60% от общего количества монет в обращении - это более восьми миллиардов монет мелких номиналов. В то же время, более чем один миллиард банкнот будет заменен монетами. Поэтому среднее количество монет, приходящихся на одного украинца, сократится вдвое, а банкнот в обращении станет на 40% меньше. И этот эффект мы увидим уже через два-три года", - отметил Смолий.

Он подчеркнул, что эти решения Национального банка направлены на повышение удобства и упрощения повседневного использования наличных украинцами, а также на стимулирование безналичных расчетов в стране.

 

Напомним, Национальный банк презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен.

Экономическая правда

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Темы: деньгиНБУ
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