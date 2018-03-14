Поліція шукає винних у вибуху біля польського Цвинтаря орлят у Львові

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Середа, 14 березня 2018, 11:45

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху на території ЛКП "Музей Личаківський цвинтар"у Львові, 13 березня.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Львівській області.

Зазначається, що на клумбі одного з полів кладовища вибухнув невідомий предмет, який було закинуто на територію через огорожу. Постраждалих внаслідок вибуху немає, пошкоджень надгробків та поховань не виявлено.

Також у прес-службі повідомляють, що відомості за цим фактом внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.

 
 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.  

Наразі проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєння злочину.

Раніше повідомлялося, що ввечері 13 березня невідомі кинули вибуховий предмет на території Личаківського цвинтаря біля польського Меморіалу орлят.

Українська правда
Теми: Львів поліція вибух
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