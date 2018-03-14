Полиция виновных во взрыве возле польского Кладбища орлят во Львове

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Среда, 14 марта 2018, 11:45

Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва на территории ЛКП "Музей Лычаковское кладбище" во Львове, 13 марта.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

Отмечается, что на клумбе одного из полей кладбища взорвался неизвестный предмет, который был заброшен на территорию через забор. Пострадавших в результате взрыва нет, повреждений надгробий и захоронений не обнаружено.

Также в пресс-службе сообщают, что сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

 
 

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что вечером 13 марта неизвестные бросили взрывное устройство на территорию Лычаковского кладбища у польского Мемориала орлят.

Украинская правда
Темы: Львов полиция взрыв
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