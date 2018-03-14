Тепла погода протримається ще день, потім – знову морози

15 березня погоду в Україні визначатиме волога і тепла повітряна маса з температурою в більшості областей вище кліматичної норми для цього періоду.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

У четвер очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; на півдні країни - без істотних опадів.

На дорогах північно-східної половини місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, в Криму і більшості південних областей 8-13°.

У Києві 15 березня прогнозується невеликий дощ, місцями можливий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.

Погода на 15 березня

У п'ятницю, 16 березня, в північних областях України уночі без істотних опадів, удень невеликий мокрий сніг, пониження температури вночі до 3-9° морозу, вдень від 5° морозу до 1° тепла.

У південній частині країни очікується невеликий дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-11° тепла, в Криму до 14°.

На решті території вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ і мокрий сніг, у Карпатах і Закарпатті помірні опади; температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 0-6° тепла, на Закарпатті і Прикарпатті 7-13°.

На дорогах північно-східної частини країни подекуди ожеледиця. Вітер східний, південно-східний (на сході - північно-західний), 5-10 м/с.

У Києві 16 березня вночі без істотних опадів, удень невеликий мокрий сніг. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.