Теплая погода продержится еще день, потом – снова морозы

15 марта погоду в Украине будет определять влажная и теплая воздушная масса с температурой в большинстве областей выше климатической нормы для этого периода.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

В четверг ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом; на юге страны – без существенных осадков.

На дорогах северо-восточной половины местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла, на Закарпатье, Крыму и большинстве южных областей 8-13°.

В Киеве 15 марта прогнозируется небольшой дождь, местами возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

Погода на 15 марта

В пятницу, 16 марта, в северных областях Украины ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, понижение температуры ночью до 3-9° мороза, днем от 5° мороза до 1° тепла.

В южной части страны ожидается небольшой дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 5-11° тепла, в Крыму до 14°.

На остальной территории ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, в Карпатах и Закарпатье умеренные осадки; температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 0-6° тепла, в Закарпатье и Прикарпатье 7-13°.

На дорогах северо-восточной половины страны кое-где гололедица. Ветер восточный, юго-восточный (на востоке – северо-западный) , 5-10 м/с.

В Киеве 16 марта ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза.