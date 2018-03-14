Україна готова збільшити участь у миротворчих місіях ООН - Порошенко

Україна готова наростити свою присутність в миротворчий місіях ООН в ряді регіонів світу, якщо в цьому буде необхідність.

Про це заявлив президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з федеральним президентом Австрії Олександром Ван дер Белленом.



"Ми обговорили з паном президентом ситуацію на окупованому Донбасі. Президент Австрії в черговий раз запевнив у готовності Відня зробити свій посильний внесок у розгортанні миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй і за рішенням Ради безпеки ООН", - сказав він.

"І я запропонував, що якщо в цьому буде необхідність, то Україна готова збільшити свою присутність в миротворчих силах інших регіонів і територій", - сказав Порошенко.

Як відомо, у 2017 році повідомлялося, що 448 українських військовослужбовців беруть участь у дев’яти міжнародних операціях із підтримання миру та безпеки у світі.