Украина готова увеличить участие в миротворческих миссиях ООН - Порошенко

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Среда, 14 марта 2018, 13:31

Украина готова нарастить свое присутствие в миротворческой миссии ООН в ряде регионов мира, если в этом будет необходимость.

Об этом заявлив президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беллен.

"Мы обсудили с господином президентом ситуацию на оккупированном Донбассе. Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены сделать свой посильный вклад в разворачивании миротворческой миссии Организации Объединенных Наций и по решению Совета безопасности ООН", - сказал он.

"И я предложил, что если в этом будет необходимость, то Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах других регионов и территорий", - сказал Порошенко.

Как известно, в 2017 году сообщалось, что 448 украинских военнослужащих участвуют в девяти международных операциях по поддержанию мира и безопасности в мире.

Украинская правда
Темы: Порошенко миротворцы ООН
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