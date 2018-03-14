Украина готова увеличить участие в миротворческих миссиях ООН - Порошенко

Украина готова нарастить свое присутствие в миротворческой миссии ООН в ряде регионов мира, если в этом будет необходимость.



Об этом заявлив президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беллен.



"Мы обсудили с господином президентом ситуацию на оккупированном Донбассе. Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены сделать свой посильный вклад в разворачивании миротворческой миссии Организации Объединенных Наций и по решению Совета безопасности ООН", - сказал он.



"И я предложил, что если в этом будет необходимость, то Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах других регионов и территорий", - сказал Порошенко.



Как известно, в 2017 году сообщалось, что 448 украинских военнослужащих участвуют в девяти международных операциях по поддержанию мира и безопасности в мире.