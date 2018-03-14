Кабмін заборонив ввезення добрив з РФ

Кабінет міністрів прийняв рішення ввести заборону на ввезення російських мінеральних добрив.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 14 березня, повідомляє "Економічна правда".

"Даємо два доручення Мінекономіки, першому віце-прем'єру: підготувати необхідні рішення на наступне засідання (уряду - ЕП). А що стосується тимчасових обмежень - доручення вжити зараз рішення про введення тимчасових обмежень і, відповідно, доручити Мінекономіки спільно з Мін'юстом та іншими міністерствами оформити це рішення", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Зазначимо, що з такою ініціативою на засіданні уряду виступив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Нагадаємо, навесні 2017 року Кабінет міністрів схвалив законопроект щодо обнулення мит на ввезення мінеральних добрив.

Рішення обгрунтовували захистом сільгоспвиробників від сезонного коливання цін.

Раніше повідомлялося, що за введення антидемпінгових мит на імпорт російських добрив виступав Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа, який є одним з найбільших гравців на ринку добрив України.

В свою чергу в Українській аграрній конфедерації заявили, що Ostchem шантажує аграріїв намагаючись підняти ціни на добрива.

У травні 2017 року представники вітчизняних аграрних асоціацій направили звернення до прем’єр-міністра з вимогою розформувати монополію Ostchem, що утворилася на ринку міндобрив.