Кабмин запретил ввоз удобрений из РФ

Кабинет министров принял решение ввести запрет на ввоз российских минеральных удобрений.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 14 марта, об этом сообщает "Экономическая правда".

"Даем два поручения Минэкономики, первому вице-премьеру: подготовить необходимые решения на следующее заседание (правительства - ЭП). А что касается временных ограничений - поручение принять сейчас решение о введении временных ограничений и, соответственно, поручить Минэкономики совместно с Минюстом и другими министерствами оформить это решение", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Отметим, что с такой инициативой на заседании правительства выступил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, весной 2017 года Кабинет министров одобрил законопроект об обнулении пошлин на ввоз минеральных удобрений.

Решение обосновывали защитой сельхозпроизводителей от сезонного колебания цен.

Ранее сообщалось, что а введение антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений выступал Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, который является одним из крупнейших игроков на рынке удобрений Украины.

В свою очередь в Украинской аграрной конфедерации заявили, что Ostchem шантажирует аграриев пытаясь поднять цены на удобрения.

Представители отечественных аграрных ассоциаций направили обращение Премьер-министру Украины с требованием расформировать монополию Ostchem, образовавшуюся на рынке минеральных удобрений.