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Жданов заборонив українським спортсменам їздити на змагання в Росію

Середа, 14 березня 2018, 12:48
Жданов заборонив українським спортсменам їздити на змагання в Росію

Міністр молоді і спорту Ігор Жданов своїм наказом заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, що проходять в Росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр молоді і спорту Ігор Жданов.

"Тому я підписав новий наказ - про те, що згідно із нещодавно прийнятим законом України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", українські спортсмени не братимуть участь в жодних змаганнях, що проходять на території РФ", - написав він.

"Хочу додати, що змагання в Росії, з оглядом на внутрішню і зовнішню політику цієї держави, є просто небезпечними для наших спортсменів", - додав Жданов.

Міністр розповів, що два роки тому міністерство видало наказ, який стосувався участі спортсменів української збірної у спортивних змаганнях, які проходять на території Росії.

"Ми говорили "так" офіційним змаганням, чемпіонатам світу і Європи, етапам Кубків світу, іншим турнірам, які організовують міжнародні спортивні федерації, які є частиною лізензійних змагань. Ми говорили "ні" комерційним змаганням, сумнівним приватним кубкам, які часто організовують російські бізнесмени, і які не проходять під патронатом міжнародних федерацій", - заявив Жданов.

"За ці два роки прапор України піднімався на території Росії десятки разів, лунав наш гімн. Сьогодення вимагає від нас більш рішучих дій", - додав міністр.

Як відомо, 13 березня Жданов повідомив, що збірна України з біатлону не буде брати участь в етапі Кубку світу у російській Тюмені.

Статути міжнародних спортивних організацій забороняють втручання держав у діяльність федерацій, як окремих громадських організацій.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: спортРосіявійна
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