Британія готується вислати російських дипломатів – ЗМІ

Влада Великої Британії оголосить про висилку російських дипломатів.



Про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє 14 березня телеканал Sky News.



"Прем'єр-міністр Тереза Мей готується оголосити про висилку російських дипломатів як частину заходів у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна", - повідомляється в Твіттері телекомпанії.

Sky Sources: Prime Minister Theresa May is to announce the expulsion of Russian diplomats as part of a range of measures in response to the nerve agent attack on former spy