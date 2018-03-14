Британія готується вислати російських дипломатів – ЗМІ

Влада Великої Британії оголосить про висилку російських дипломатів.



Про це, посилаючись на свої джерела, повідомляє 14 березня телеканал Sky News.



"Прем'єр-міністр Тереза Мей готується оголосити про висилку російських дипломатів як частину заходів у відповідь на отруєння колишнього російського шпигуна", - повідомляється в Твіттері телекомпанії.

Sky Sources: Prime Minister Theresa May is to announce the expulsion of Russian diplomats as part of a range of measures in response to the nerve agent attack on former spy — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 14 березня 2018 р.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей виступить перед парламентом у середу з приводу отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки.

Велика Британія також скликає позачергове засідання Ради Безпеки ООН, щоб повідомити країнам-членам про результати розслідування отруєння колишнього російського шпигуна.

12 березня Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Вона повідомила, що обох росіян отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу, яку раніше розробляла Росія.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон повідомив послу РФ в Лондоні Олександру Яковенку, що у Росії є час до вечора вівторка, щоб надати роз’яснення у справі Скрипаля. Росія відмовилася це робити.