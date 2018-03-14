Британия готовится выслать российских дипломатов – СМИ

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Среда, 14 марта 2018, 14:33

Власти Великобритании объявят о высылке российских дипломатов.

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает 14 марта телеканал Sky News.

"Премьер-министр Тереза Мэй готовится объявить о высылке российских дипломатов как часть ответных мер на отравление бывшего российского шпиона", – сообщается в Твиттере телекомпании.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит перед парламентом в среду по поводу отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Мэй, как ожидается, объявит о ряде мер против России после того, как истек срок ультиматума, в течение которого Москва должна была объяснить, как секретное химическое вещество попало на британскую территорию и было использовано для отравления.

Меры могут предусматривать высылку российских дипломатов, финансовые санкции против богатых россиян, связанных с Кремлем, запрет на работу российского телеканала RT, или бойкот чемпионата мира по футболу в России.

Великобритания также созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить странам-членам о результатах расследования отравления бывшего российского шпиона.

12 марта Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Она сообщила, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Скрипаля. Россия отказалась это делать.

Темы: шпионаж Великобритания Росcия
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