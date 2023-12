Британия готовится выслать российских дипломатов – СМИ

Власти Великобритании объявят о высылке российских дипломатов.

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает 14 марта телеканал Sky News.

"Премьер-министр Тереза Мэй готовится объявить о высылке российских дипломатов как часть ответных мер на отравление бывшего российского шпиона", – сообщается в Твиттере телекомпании.

Sky Sources: Prime Minister Theresa May is to announce the expulsion of Russian diplomats as part of a range of measures in response to the nerve agent attack on former spy