Британия готовится выслать российских дипломатов – СМИ

Власти Великобритании объявят о высылке российских дипломатов.

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает 14 марта телеканал Sky News.

"Премьер-министр Тереза Мэй готовится объявить о высылке российских дипломатов как часть ответных мер на отравление бывшего российского шпиона", – сообщается в Твиттере телекомпании.

Sky Sources: Prime Minister Theresa May is to announce the expulsion of Russian diplomats as part of a range of measures in response to the nerve agent attack on former spy — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 14 березня 2018 р.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит перед парламентом в среду по поводу отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.



Мэй, как ожидается, объявит о ряде мер против России после того, как истек срок ультиматума, в течение которого Москва должна была объяснить, как секретное химическое вещество попало на британскую территорию и было использовано для отравления.

Меры могут предусматривать высылку российских дипломатов, финансовые санкции против богатых россиян, связанных с Кремлем, запрет на работу российского телеканала RT, или бойкот чемпионата мира по футболу в России.

Великобритания также созывает внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы сообщить странам-членам о результатах расследования отравления бывшего российского шпиона.

12 марта Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Она сообщила, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом военного типа, которое ранее разрабатывала Россия.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сообщил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко, что у России есть время до вечера вторника, чтобы дать разъяснения по делу Скрипаля. Россия отказалась это делать.