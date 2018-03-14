Мей: Росія відповідальна за спробу вбивства екс-шпигуна

Британська прем'єрка Тереза Мей заявила, що Росія відповідальна за спробу вбивства колишнього російського шпигуна та його дочки.

Про це заявила Мей під час виступу у парламенті, передає The Guardian.

У своєму виступі Мей зазначила, що було правильним надати Росії шанс для відповіді через інцидент в Солсбері. Однак, за словами Мей, у Росії відповіли з "повною зневагою".

Мей заявила, що РФ не запропонувала жодних пояснень, в тому числі щодо наявності таємної програми з розробки хімічної зброї, що порушує міжнародне право.

За словами британської прем'єрки, уряд країни прийшов до висновку, що російський уряд несе відповідальність за інцидент в Солсбері. За її словами, це було незаконним використанням державної сили.

"Немає альтернативного висновку крім того, що російська держава винна у замаху на вбивства пана Скрипаля та його дочки - та в тому, що життя інших громадян Великої Британії в Солсбері, в тому числі сержанта Ніка Бейлі було поставлено під загрозу", - сказала вона.

Зазначимо, що у вівторок опівночі сплив термін ультиматуму, протягом якого Москва мала пояснити, як секретна хімічна речовина потрапила на британську територію і була використана для отруєння.

Нагадаємо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів, тому що уряд вважає РФ відповідальною за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Європейська правда