Мэй: Россия ответственна за попытку убийства экс-шпиона

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Среда, 14 марта 2018, 15:36

Британский премьер Тереза ​​Мэй заявила, что Россия ответственна за попытку убийства бывшего российского шпиона и его дочери.

Об этом заявила Мэй во время выступления в парламенте, передает The Guardian.

В своем выступлении Мэй отметила, что было правильно дать России шанс для ответа за инцидента в Солсбери. Однако, по словам Мэй, в России ответили с "полным пренебрежением".

Мэй заявила, что РФ не предложила никаких объяснений, в том числе о наличии тайной программы по разработке химического оружия, что нарушает международное право.

По словам британского премьера, правительство страны пришло к выводу, что российское правительство несет ответственность за инцидент в Солсбери. По ее словам, это было незаконным использованием государственной силы.

"Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери - и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу", - сказала она.

Отметим, что во вторник в полночь истек срок ультиматума, в течение которого Москва должна была объяснить, как секретное химическое вещество попало на британскую территорию и было использовано для отравления.

Напомним, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломата, потому что правительство считает РФ ответственной за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Европейская правда

Темы: шпионаж Великобритания Росcия
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