На вихідних прогнозують хуртовини і до 25 см снігу

17-19 березня в Україні очікується погіршення погодних умов, заметілі та до 25 см снігу.

Про це попереджає Укргідрометцентр.

17 березня у північній половині країни прогнозують сильний сніг (в центральних та Харківській областях з дощем), хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу;

18 березня у більшості західних, центральних та Одеській областях сильні снігопади, хуртовини; в південно-східній частині сильний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях сильний дощ);

19 березня у східних, Полтавській, Дніпропетровській, вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний сніг, хуртовини (в Запорізькій, Донецькій, Луганській з дощем).

17-19 березня в Україні пориви вітру 15-22 м/с, на дорогах ожеледиця; зниження нічної температури до 10-16°, у південній частині до 4-10° морозу.

Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, у ці дні очікується приріст снігу до 25 см, зниження нічної температури до -10-16°, у південній частині до -4-10° морозу.

17 березня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см);

у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській областях сильний дощ та мокрий сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-10 см), пориви вітру по всій території України 15-22 м/с.

18 березня у Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Одеській областях сильні снігопади, хуртовини (приріст снігового покриву 20-25 см);

у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській областях сильний дощ з переходом в сильний сніг, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-10 см);

у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильний дощ.

19 березня у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, вночі і в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях сильний сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 15-20 см);

у Запорізькій, Донецькій, Луганській областях сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь (приріст снігового покриву 10-15 см);

17 березня в Київській області та місті Києві очікується вночі сильний сніг, вдень помірний сніг (утворення снігового покриву 8-15 см), пориви північно-східного вітру 15-18 м/с, хуртовини, вночі та вдень до 3-8° морозу.

Укравтодор закликає громадян при плануванні своїх поїздок за можливості користуватися залізничним транспортом.