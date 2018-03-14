На выходных прогнозируют метели и до 25 см снега

17-19 марта в Украине ожидается ухудшение погодных условий, метели и до 25 см снега.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

17 марта в северной половине страны прогнозируют сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега;

18 марта в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели; в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь);

19 марта в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (в Запорожской, Донецкой, Луганской с дождем).

17-19 марта в Украине прогнозируют порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах гололедица, снижение ночной температуры до -10-16°, в южной части до 4-10° мороза.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в эти дни ожидается прирост снега до 25 см, снижение ночной температуры до -10-16°, в южной части до -4-10° мороза.

17 марта в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см);

в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см), порывы ветра по всей территории Украины 15-22 м/с.

18 марта в Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Одесской областях сильные снегопады, метели (прирост снежного покрова 20-25 см);

в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь с переходом в сильный снег, местами гололед, налипание мокрого снега (прирост снежного покрова 5-10 см);

в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь.

19 марта в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см);

в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед (прирост снежного покрова 10-15 см).

17 марта в Киевской области и городе Киеве ожидается ночью сильный снег, днем ​​умеренный снег (образование снежного покрова 8-15 см), порывы северо-восточного ветра 15-18 м/с, метели, ночью и днем ​​до 3-8° мороза.

Укравтодор призывает граждан при планировании своих поездок за возможности пользоваться железнодорожным транспортом.