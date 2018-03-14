Україна сама вироблятиме снаряди великих калібрів

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Середа, 14 березня 2018, 16:11

Державна компанія "Артем" успішно провела вогневі випробування артилерійських боєприпасів калібру 152 мм власного виробництва.

Про це заявив 14 березня генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін, коментуючи результати випробувань.

Новий осколково-фугасний снаряд розраховано для знищення живої сили, артилерії та вогневих засобів противника, а також – руйнування фортифікаційних споруд і об‘єктів. Він призначений для стрільби з однієї із найбільш далекобійних артилерійських систем – "Гіацинт".

За словами Букіна, кооперація підприємств "Укроборонпрому"  дозволила в найкоротші терміни опанувати виробництво артилерійських боєприпасів для забезпечення потреб ЗСУ.

"Це – важливий крок, що підвищує боєздатність українського війська", – зауважив він.

Виготовлені на ДАХК "Артем" артилерійські снаряди очікує серія випробувань під контролем представників Міноборони. За їхніми результатами буде розпочато серійне виробництво.

 

Українська правда
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