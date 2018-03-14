Україна сама вироблятиме снаряди великих калібрів
Державна компанія "Артем" успішно провела вогневі випробування артилерійських боєприпасів калібру 152 мм власного виробництва.
Про це заявив 14 березня генеральний директор ДК "Укроборонпром" Павло Букін, коментуючи результати випробувань.
Новий осколково-фугасний снаряд розраховано для знищення живої сили, артилерії та вогневих засобів противника, а також – руйнування фортифікаційних споруд і об‘єктів. Він призначений для стрільби з однієї із найбільш далекобійних артилерійських систем – "Гіацинт".
За словами Букіна, кооперація підприємств "Укроборонпрому" дозволила в найкоротші терміни опанувати виробництво артилерійських боєприпасів для забезпечення потреб ЗСУ.
"Це – важливий крок, що підвищує боєздатність українського війська", – зауважив він.
Виготовлені на ДАХК "Артем" артилерійські снаряди очікує серія випробувань під контролем представників Міноборони. За їхніми результатами буде розпочато серійне виробництво.