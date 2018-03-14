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Украина будет сама производить снаряды больших калибров

Среда, 14 марта 2018, 15:11

Государственная компания "Артем" успешно провела огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.

Об этом заявил 14 марта генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, комментируя результаты испытаний.

Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также – разрушения фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - "Гиацинт".



По словам Букина, кооперация предприятий "Укроборонпрома" позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ.

"Это – важный шаг, повышающий боеспособность украинской армии", - отметил он.

 

Изготовленные на ГАХК "Артем" артиллерийские снаряды ожидает серия испытаний под контролем представителей Минобороны. По их результатам будет начато серийное производство.

Украинская правда
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