Украина будет сама производить снаряды больших калибров
Государственная компания "Артем" успешно провела огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства.
Об этом заявил 14 марта генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, комментируя результаты испытаний.
Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также – разрушения фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - "Гиацинт".
По словам Букина, кооперация предприятий "Укроборонпрома" позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ.
"Это – важный шаг, повышающий боеспособность украинской армии", - отметил он.
Изготовленные на ГАХК "Артем" артиллерийские снаряды ожидает серия испытаний под контролем представителей Минобороны. По их результатам будет начато серийное производство.