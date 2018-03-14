В зоні АТО зафіксували "повну тишу"

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Середа, 14 березня 2018, 18:12

В зоні проведення АТО українські військові не зафіксували жодного обстрілу з боку проросійських бойовиків.  

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook.

"У першу половину доби режим всеохоплюючого перемир’я на лінії розмежування сторін дотримувався у повній мірі. Станом на 18.00 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - повідомили в штабі.

Як відомо, за минулу добу, 13 березня, бойовики 4 рази порушили режим тиші – 1 боєць ЗСУ отримав травму.

Українська правда
Теми: АТО Донбас
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