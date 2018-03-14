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Суд в окупованому Криму залишив під вартою активіста "галявини протесту"

Середа, 14 березня 2018, 21:20

"Верховний суд Сімферополя" відхилив усі аргументи захисту і залишив у СІЗО активіста "галявини протесту" Фазила Ібраімова.

Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв, передає "Кримська солідарність".

"У судовій системі Російської Федерації все стабільно, все залишили без зміни. Не прийняли жодного нашого аргументу, жодного клопотання. Погодилися з тим, що Київський районний суд прийняв правильний запобіжний захід, хоча там були кричущі порушення. Одне з них те, що період його затримання на 48 годин закінчився на той момент і він був затриманий незаконно", - сказав адвокат.

Крім того, за словами Семедляєва, документи цієї справи містять грубі помилки.

"Основні документи, які були підкладені до цієї справи або взагалі не стосувалися Фазила Ібраімова, або мали грубі помилки, де неправильно було написано його ім'я, де вказали його ім’я по батькові, хоча у всіх його документах воно не вказано", - наголосив захисник.

Також Семедляєв розповів про стан здоров'я Фазили Ібраімова.

"Стан здоров'я погіршується, у нього з'явився кашель. Фазила не курить, а в камері дуже сильно накурено і вона переповнена, у ній з’явилися воші. У Фазили постійно скаче рівень цукру в крові", - зазначив адвокат.

Як відомо, 15 лютого 2018 року у будинку Фазила Ібраімова в Сімферополі анексованого Росією Криму провели обшук.

Марія Думанська, УП
Теми: Кримкримські татариполітв'язнісуд
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