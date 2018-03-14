Суд в оккупированном Крыму оставил под стражей активиста "поляны протеста"

"Верховный суд Симферополя" отклонил все аргументы защиты и оставил в СИЗО активиста "поляны протеста" Фазила Ибраимова.

Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает "Крымская солидарность".

"В судебной системе Российской Федерации все стабильно, все оставили без изменения. Не приняли ни одного нашего довода, ни одного ходатайства. Согласились с тем, что Киевский районный суд принял правильную меру пресечения, хотя там были вопиющие нарушения. Одно из них то, что период его задержания на 48 часов истек на тот момент и он был задержан незаконно", - сказал адвокат.

Кроме того, по словам Семедляева, документы этого дела содержат грубые ошибки.

"Основные документы, которые были подложены к этому делу либо вообще не относились к Фазиле Ибраимову, либо были с грубейшими ошибками, где неправильно было написано его имя, где указали его отчество, хотя во всех его документах оно не указано", - отметил защитник.

Также Семедляев рассказал о состоянии здоровья Ибраимова.

"Состояние здоровья ухудшается, у него появился кашель. Фазила не курит, а в камере очень сильно накурено и она переполнена, в ней появились вши. У Ибраимова постоянно скачет уровень сахара в крови", - отметил адвокат.

Как известно, 15 февраля 2018 в доме Ибраимова в Симферополе аннексированного Россией Крыма провели обыск.