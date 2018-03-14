Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ван дер Беллен засудив поїздки австрійських правопопулістів до Криму

Середа, 14 березня 2018, 23:36

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен вважає, що поїздки австрійських політиків до Криму надсилають хибні сигнали. Він наголосив на незмінності позиції Відня щодо невизнання анексії півострова.

Про це президент Австрії заявив під час візиту до Києва 14 березня,  пише DW.com.

У розмові з австрійськими журналістами він назвав такі поїздки "сигналами, які можуть неправильно сприйняти".

Він наголосив, що позиція австрійського уряду попри присутність в ньому представників правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС)  у питанні невизнання незаконної анексії Криму залишається незмінною та відповідає позиції ЄС, хоча деякі представники австрійського політикуму можуть мати й іншу думку.

"Ми не можемо нікому заборонити їздити будь-куди у світі. Ми також не можемо заборонити їздити до Криму, але тут не йдеться про висловлення такими поїздками офіційної позиції", - додав Ван дер Беллен, слова якого наводить австрійське видання Die Presse.

Як повідомлялось, на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком Ван дер Беллен заявив, що Австрія не буде визнавати результати виборів президента Російської Федерації в незаконно анексованому Криму.

У листопаді 2017 року до Криму прибули двоє представників Австрійської партії свободи Ганс-Йорґ Єневайн і Детлеф Віммер. Вони взяли участь у заході, на якому було засновано міжнародну групу "Друзі Криму". АПС підтримує тісні зв'язки із владою Росії. Дана партія нині входить до правлячої коаліції Австрії.

Теми: АвстріяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Австрія
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
Нейтральна Австрія приєднається до європейської ініціативи захисту неба
Нейтральні країни не можуть підтримати гарантії безпеки для України – канцлер Австрії
Останні новини
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбой, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
Усі новини...
Реклама: