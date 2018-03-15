Ван дер Беллен засудив поїздки австрійських правопопулістів до Криму

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен вважає, що поїздки австрійських політиків до Криму надсилають хибні сигнали. Він наголосив на незмінності позиції Відня щодо невизнання анексії півострова.

Про це президент Австрії заявив під час візиту до Києва 14 березня, пише DW.com.

У розмові з австрійськими журналістами він назвав такі поїздки "сигналами, які можуть неправильно сприйняти".

Він наголосив, що позиція австрійського уряду попри присутність в ньому представників правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) у питанні невизнання незаконної анексії Криму залишається незмінною та відповідає позиції ЄС, хоча деякі представники австрійського політикуму можуть мати й іншу думку.

"Ми не можемо нікому заборонити їздити будь-куди у світі. Ми також не можемо заборонити їздити до Криму, але тут не йдеться про висловлення такими поїздками офіційної позиції", - додав Ван дер Беллен, слова якого наводить австрійське видання Die Presse.

Як повідомлялось, на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком Ван дер Беллен заявив, що Австрія не буде визнавати результати виборів президента Російської Федерації в незаконно анексованому Криму.

У листопаді 2017 року до Криму прибули двоє представників Австрійської партії свободи Ганс-Йорґ Єневайн і Детлеф Віммер. Вони взяли участь у заході, на якому було засновано міжнародну групу "Друзі Криму". АПС підтримує тісні зв'язки із владою Росії. Дана партія нині входить до правлячої коаліції Австрії.