Ван дер Беллен осудил поездки австрийских правопопулистов в Крым

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Четверг, 15 марта 2018, 00:36

Президент Австрии Александер ван дер Беллен считает, что поездки австрийских политиков в Крым посылают ложные сигналы. Он отметил неизменность позиции Вены касательно непризнания аннексии полуострова.

Об этом президент Австрии заявил во время визита в Киев 14 марта, пишет DW.com.

В разговоре с австрийскими журналистами он назвал такие поездки "сигналами, которые могут неправильно воспринять".

Он отметил, что позиция австрийского правительства несмотря на присутствие в нем представителей правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) в вопросе непризнания незаконной аннексии Крыма остается неизменной и соответствует позиции ЕС, хотя некоторые представители австрийского политикума могут иметь и другое мнение.

"Мы не можем никому запретить ездить куда-либо в мире. Мы также не можем запретить ездить в Крым, но здесь речь не идет о выражении такими поездками официальной позиции", - добавил Ван дер Беллен, слова которого приводит австрийское издание Die Presse.

Как сообщалось, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенком Ван дер Беллен заявил, что Австрия не будет признавать результаты выборов Президента Российской Федерации в незаконно аннексированном Крыму.

В ноябре 2017 года в Крым прибыли два представителя Австрийской партии свободы Ханс-Йорг Еневайн и Детлеф Виммер. Они приняли участие в мероприятии, на котором была основана международная группа "Друзья Крыма". АПС поддерживает тесные связи с властями России. Данная партия сейчас входит в правящую коалицию Австрии.

Темы: Австрия Крым
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