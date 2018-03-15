Ішингер розповів, як справа Скрипаля вплине на відносини Заходу і РФ

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Четвер, 15 березня 2018, 06:59

Підозри в причетності Москви до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля ще сильніше підривають довіру Заходу до Росії.

Про це заявив глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв'ю DW.com.

"Коли до вже наявного дефіциту довіри додається підозра в тому, що Росія дала вказівку про замах (на Скрипаля. - Ред.), допустила його або ж причиною замаху стала недбалість, то довірі завдається ще більшої шкоди", - констатував Ішингер.

Він поскаржився, що "все далі віддаляється той день", коли з'явиться можливість "хоча б спробувати" відновити довірчі відносини з Москвою.

"В результаті у нас буде ще менше шансів вести переговори про контроль за озброєннями, побудову довіри у військовій сфері, розв'язання конфлікту на Донбасі і так далі", - резюмував глава Мюнхенській конференції з безпеки.

Ішингер висловив надію, що російська сторона теж розуміє, що подальша втрата взаємної довіри між Заходом і Росією не в інтересах Москви.

Теми: Росія Велика Британія шпигунство
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