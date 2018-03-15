Ишингер рассказал, как дело Скрипаля повлияет на отношения Запада и РФ

Подозрения в причастности Москвы к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля еще сильнее подрывают доверие Запада к России.

Об этом заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью DW.com.

"Когда к уже имеющемуся дефициту доверия добавляется подозрение в том, что Россия дала указание о покушении (на Скрипаля. - Ред.), допустила его или же причиной покушения стала халатность, то доверию наносится еще больший ущерб", - констатировал Ишингер.

Он посетовал, что "все дальше отдаляется тот день", когда появится возможность "хотя бы попытаться" восстановить доверительные отношения с Москвой.

"В результате у нас будет еще меньше шансов вести переговоры о контроле за вооружениями, построении доверия в военной сфере, разрешении конфликта на Донбассе и так далее", - резюмировал глава Мюнхенской конференции по безопасности.

Ишингер выразил надежду, что российская сторона тоже понимает, что дальнейшая утрата взаимного доверия между Западом и Россией не в интересах Москвы.