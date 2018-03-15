ЗМІ назвали основну причину звільнення Тіллерсона

Розбіжності у вирішенні північнокорейської проблеми між президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном послужили основною причиною для відставки останнього.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела, передає "Європейська правда".

Відзначається, що Тіллерсон з самого початку був прихильником діалогу з Пхеньяном, в той час як Трамп мав намір продовжувати кампанію максимального тиску на КНДР.

Це призвело до побоювань Трампа, що Тіллерсон готовий на поступки Північній Кореї.

"Йому потрібен той, кому він повністю довіряє" - сказало високопоставлене джерело.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео. Заступник колишнього державного секретаря США Рекса Тіллерсона Стів Голдштейн також був звільнений.

Комітет Сенату США у закордонних справах розглядатиме кандидатуру Помпео у квітні.

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