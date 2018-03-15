СМИ назвали основную причину увольнения Тиллерсона

Разногласия в решении северокорейской проблемы между президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном послужили основной причиной для отставки последнего.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, передает "Европейская правда".

Отмечается, что Тиллерсон с самого начала был сторонником диалога с Пхеньяном, в то время как Трамп намеревался продолжать кампанию максимального давления на КНДР.

Это привело к опасениям Трампа, что Тиллерсон готов на уступки Северной Корее.

"Ему нужен тот, кому он полностью доверяет" - сказал высокопоставленный источник.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майк Помпео. Заместитель бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона Стив Голдштейн также был уволен.

Комитет Сената США по иностранным делам рассмотрит кандидатуру Помпео в апреле.

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