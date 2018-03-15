Українські робітники перерахували з Польщі 16 млрд злотих

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Четвер, 15 березня 2018, 10:21

Обсяг перерахувань додому з Польщі українських робітників зріс у 2017 рокі майже в півтори рази.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час XI Форуму Європа-Україна у місті Жешув (Польща) заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Бартош Ціхоцькій.

"Якщо у 2016 році українські робітники перерахували додому 8 млрд злотих, то останні данні нашого центрбанку показують, що у 2017 року було перераховано вже 13 млрд злотих – це біля 100 млрд гривень", - зазначив дипломат.

"Звичайно, що це ніяка не благодійність – це гроші, які зароблені цими людьми, але Польща дала можливість заробити ці гроші", - додав дипломат.

Нагадаємо, за даними польських політиків та урядовців, у Польщі працює до 2 млн українців.

Теми: Польща
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