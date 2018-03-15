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Украинские рабочие перечислили из Польши 16 млрд злотых

Четверг, 15 марта 2018, 09:21

Объем перечислений домой из Польши украинских рабочих вырос в 2017 году более чем в полтора раза, превысив 100 млрд грн в эквиваленте.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время XI Форума Европа-Украина в городе Жешув (Польша) заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцькмй.

"Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрального банка показывает, что в 2017 году было перечислено уже 13 млрд злотых – это около 100 млрд гривен", - отметил дипломат.

"Конечно, это никакая не благотворительность – это деньги, заработанные этими людьми, но Польша дала возможность заработать эти деньги", - добавил дипломат.

Напомним, по данным польских политиков и чиновников, в Польше работает до 2 млн украинцев.

Темы: Польша
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