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В Одесі посилять охорону порядку біля консульства РФ у день російських виборів

Четвер, 15 березня 2018, 10:50

Поліція обіцяє забезпечити правопорядок біля будівлі Генерального консульства Росії в Одесі в неділю, 18 березня, коли там буде проходити голосування на виборах президента РФ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на одеське облуправління Національної поліції.

З цією метою буде збільшено кількість особового складу поліцейських, які чергують біля дипустанови. Їм на допомогу залучать бійців Національної гвардії і Патрульної поліції. Крім того, в стані готовності будуть спеціальні підрозділи МВС.

Відзначається, що станом на ранок четверга присутні в Одесі радикальні громадські організації не заявляли публічно про намір проводити будь-які акції біля будівлі Генконсульства або якось заважати голосуванню.

Однак, за даними джерела агентства в цьому середовищі, наразі йдуть переговори між кількома організаціями про проведення спільного заходу з метою засудити вибори, зокрема, в окупованому Росією Криму.

У свою чергу в Генконсульстві відповідати на будь-які питання відмовилися, порадивши звернутися за коментарями до посольства РФ у Києві.

Згідно з офіційним сайтом дипустанови, голосування в ньому буде проходити з 8:00 до 20:00 за київським часом.

Як відомо, вибори президента РФ відбудуться 18 березня, вони приурочені до четвертої річниці окупації Криму.

Теми: РосіявибориОдесаполіція
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