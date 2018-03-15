В Одессе усилят охрану порядка у консульства РФ в день российских выборов

Полиция обещает обеспечить правопорядок у здания Генерального консульства России в Одессе в воскресенье, 18 марта, когда там будет проходить голосование на выборах президента РФ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на одесское облуправление Национальной полиции.

С этой целью будет увеличено количество личного состава полицейских, дежурящих у дипучреждения. Им в помощь привлекут бойцов Национальной гвардии и Патрульной полиции. Кроме того, в состоянии готовности будут специальные подразделения МВД.

Отмечается, что по состоянию на утро четверга присутствующие в Одессе радикальные общественные организации не заявляли публично о намерении проводить какие-либо акции у здания Генконсульства или как-то мешать голосованию.

Однако, по данным источника агентства в этой среде, в настоящее время идут переговоры между несколькими организациями о проведении совместного мероприятия с целью осудить выборы, в частности, в оккупированном Россией Крыму.

В свою очередь в Генконсульстве отвечать на какие-либо вопросы отказались, посоветовав обратиться за комментариями в посольство РФ в Киеве.

Согласно официальному сайту дипучреждения, голосование в нем будет проходить с 8:00 до 20:00 по киевскому времени.

Как известно, выборы президента РФ состоятся 18 марта, они приурочены к четвертой годовщине оккупации Крыма.