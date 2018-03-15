Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе усилят охрану порядка у консульства РФ в день российских выборов

Четверг, 15 марта 2018, 10:50

Полиция обещает обеспечить правопорядок у здания Генерального консульства России в Одессе в воскресенье, 18 марта, когда там будет проходить голосование на выборах президента РФ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на одесское облуправление Национальной полиции.

С этой целью будет увеличено количество личного состава полицейских, дежурящих у дипучреждения. Им в помощь привлекут бойцов Национальной гвардии и Патрульной полиции. Кроме того, в состоянии готовности будут специальные подразделения МВД.

Отмечается, что по состоянию на утро четверга присутствующие в Одессе радикальные общественные организации не заявляли публично о намерении проводить какие-либо акции у здания Генконсульства или как-то мешать голосованию.

Однако, по данным источника агентства в этой среде, в настоящее время идут переговоры между несколькими организациями о проведении совместного мероприятия с целью осудить выборы, в частности, в оккупированном Россией Крыму.

В свою очередь в Генконсульстве отвечать на какие-либо вопросы отказались, посоветовав обратиться за комментариями в посольство РФ в Киеве.

Согласно официальному сайту дипучреждения, голосование в нем будет проходить с 8:00 до 20:00 по киевскому времени.

Как известно, выборы президента РФ состоятся 18 марта, они приурочены к четвертой годовщине оккупации Крыма.

Темы: РосcиявиборыОдессаполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: