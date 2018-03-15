Радбез ООН збереться через ситуацію в окупованому Криму

Рада безпеки ООН на засіданні в четвер розгляне ситуацію в окупованому Криму.

Про це інформує уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

"У четвер, 15 березня, за ініціативи України Рада Безпеки ООН проведе засідання у форматі Арріа щодо ситуації в окупованому Криму. Початок о 21:00 год. за київським часом", – йдеться в повідомленні.



Джемілєв пояснює, що засідання у форматі Арріа передбачає, що в ньому можуть брати участь не тільки члени Радбезу, але й інші держави, представники громадянського суспільства.