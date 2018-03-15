Совбез ООН соберется из-за ситуации в оккупированном Крыму

Совет безопасности ООН на заседании в четверг рассмотрит ситуацию в оккупированном Крыму.



Об этом информирует уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.



"В четверг, 15 марта, по инициативе Украины Совет Безопасности ООН проведет заседание в формате Арри по ситуации в оккупированном Крыму. Начало в 21:00 ч. по московскому времени", - говорится в сообщении.



Джемилев объясняет, что заседание в формате Арри предусматривает, что в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.