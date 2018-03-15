Совбез ООН соберется из-за ситуации в оккупированном Крыму

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Четверг, 15 марта 2018, 12:56

Совет безопасности ООН на заседании в четверг рассмотрит ситуацию в оккупированном Крыму.

Об этом информирует уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"В четверг, 15 марта, по инициативе Украины Совет Безопасности ООН проведет заседание в формате Арри по ситуации в оккупированном Крыму. Начало в 21:00 ч. по московскому времени", - говорится в сообщении.

Джемилев объясняет, что заседание в формате Арри предусматривает, что в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.

Темы: ООН Крым права человека
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