Совбез ООН соберется из-за ситуации в оккупированном Крыму
Совет безопасности ООН на заседании в четверг рассмотрит ситуацию в оккупированном Крыму.
Об этом информирует уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.
"В четверг, 15 марта, по инициативе Украины Совет Безопасности ООН проведет заседание в формате Арри по ситуации в оккупированном Крыму. Начало в 21:00 ч. по московскому времени", - говорится в сообщении.
Джемилев объясняет, что заседание в формате Арри предусматривает, что в нем могут принимать участие не только члены Совбеза, но и другие государства, представители гражданского общества.